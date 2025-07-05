«Палмейрас» — «Челси»: лондонцы вновь вышли вперёд в матче 1/4 финала КЧМ-2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты на поле стадиона «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) проходит четвертьфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025 между бразильским «Палмейрасом» и английским «Челси». На 83-й минуте британский клуб вышел вперёд благодаря автоголу голкипера бразильцев Вевертона после удара защитника Мало Гюсто(2:1).

Ранее на 16-й минуте лондонцы вышли вперёд после точного удара хавбека Коула Палмера, на 53-й минуте бразильцы сравняли счёт благодаря голу нападающего Эстевао ударом с острого угла (1:1).

В полуфинале КЧМ-2025 победитель этой пары встретится с бразильским «Флуминенсе», который ранее переиграл со счётом 2:1 саудовский «Аль-Хиляль».

Видео: Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии