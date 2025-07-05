18-летний Эстевао в 1/4 финала КЧМ-2025 забил в ворота своего будущего клуба

18-летний нападающий бразильского «Палмейраса» Эстевао отметился забитым голом в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира — 2025 с лондонским «Челси» (1:2), который завершился на поле стадиона «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). На 53-й минуте бразильский форвард сравнял счёт ударом с острого угла (1:1).

Примечательно, что Эстевао забил гол практически в ворота своей собственной команды: ранее футболист подписал контракт с лондонским «Челси», в который должен перейти сразу после завершения КЧМ-2025. При этом 18-летний форвард отпраздновал забитый «синим» мяч.

В 2025 году на счету Эстевао 37 матчей за «Палмейрас» во всех турнирах, 12 забитых мячей и пять результативных передач.

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