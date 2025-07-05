Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

18-летний Эстевао в 1/4 финала КЧМ-2025 забил в ворота своего будущего клуба

18-летний Эстевао в 1/4 финала КЧМ-2025 забил в ворота своего будущего клуба
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний нападающий бразильского «Палмейраса» Эстевао отметился забитым голом в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира — 2025 с лондонским «Челси» (1:2), который завершился на поле стадиона «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). На 53-й минуте бразильский форвард сравнял счёт ударом с острого угла (1:1).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 04:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Палмер – 16'     1:1 Эстевао – 53'     1:2 Вевертон – 83'    

Примечательно, что Эстевао забил гол практически в ворота своей собственной команды: ранее футболист подписал контракт с лондонским «Челси», в который должен перейти сразу после завершения КЧМ-2025. При этом 18-летний форвард отпраздновал забитый «синим» мяч.

В 2025 году на счету Эстевао 37 матчей за «Палмейрас» во всех турнирах, 12 забитых мячей и пять результативных передач.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025

Видео: Самый дорогой трансфер в истории футбола

Материалы по теме
«Палмейрас» — «Челси»: Эстевао сравнял счёт в матче 1/4 финала КЧМ-2025
«Челси» обыграл «Палмейрас» с голом Палмера и вышел в полуфинал КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android