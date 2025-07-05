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Адвокат Томаса Парти озвучил позицию игрока по факту обвинений его в изнасилованиях

Адвокат Томаса Парти озвучил позицию игрока по факту обвинений его в изнасилованиях
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Адвокат экс-футболиста лондонского «Арсенала» Томаса Парти, Дженни Уилтшир, отреагировала на обвинения игрока в пяти случаях изнасилования и одном случае сексуального насилия.

«Томас Парти отвергает все выдвинутые против него обвинения. Он полностью сотрудничал с полицией и прокуратурой на протяжении всего трёхлетнего расследования.

Он рад возможности наконец очистить своё имя. Учитывая, что судебный процесс продолжается, мой клиент не может давать дополнительные комментарии», — приводит слова адвоката Football.London.

Ранее Парти покинул «Арсенал» после окончания сезона в статусе свободного агента.

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