«Челси» обыграл «Палмейрас» с голом Палмера и вышел в полуфинал КЧМ-2025

В ночь с 4 на 5 июля на поле стадиона «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился четвертьфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025 между бразильским «Палмейрасом» и английским «Челси». Британцы выиграли встречу со счётом 2:1 и пробились в полуфинал КЧМ-2025.

На 16-й минуте игры «Челси» вышел вперёд после точного удара хавбека Коула Палмера. На 53-й минуте бразильцы сравняли счёт благодаря голу нападающего Эстевао ударом с острого угла. На 83-й минуте победу англичанам принёс автогол голкипера «Палмейраса» Вевертона после удара защитника Мало Гюсто.

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