Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Палмейрас – Челси, результат матча 5 июля 2025, счет 1:2, 1/4 финала Клубного ЧМ по футболу 2025

«Челси» обыграл «Палмейрас» с голом Палмера и вышел в полуфинал КЧМ-2025
Комментарии

В ночь с 4 на 5 июля на поле стадиона «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился четвертьфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025 между бразильским «Палмейрасом» и английским «Челси». Британцы выиграли встречу со счётом 2:1 и пробились в полуфинал КЧМ-2025.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 04:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Палмер – 16'     1:1 Эстевао – 53'     1:2 Вевертон – 83'    

На 16-й минуте игры «Челси» вышел вперёд после точного удара хавбека Коула Палмера. На 53-й минуте бразильцы сравняли счёт благодаря голу нападающего Эстевао ударом с острого угла. На 83-й минуте победу англичанам принёс автогол голкипера «Палмейраса» Вевертона после удара защитника Мало Гюсто.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025

Видео: Игроки «Челси» произносят свои имена и фамилии

Материалы по теме
«Палмейрас» — «Челси»: лондонцы вновь вышли вперёд в матче 1/4 финала КЧМ-2025
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android