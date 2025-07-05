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Определилась первая полуфинальная пара клубного чемпионата мира — 2025

Определилась первая полуфинальная пара клубного чемпионата мира — 2025
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На клубном чемпионате мира — 2025, который проходит в эти дни в США, стала известна первая пара 1/2 финала. За выход в финал сразятся бразильский «Флуминенсе» из Рио-де-Жанейро и английский «Челси» из столицы Великобритании Лондона.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
04 июля 2025, пятница. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Мартинелли – 40'     1:1 Леонардо – 51'     2:1 Перейра ду Насименту – 70'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 04:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Палмер – 16'     1:1 Эстевао – 53'     1:2 Вевертон – 83'    

«Флуминенсе» в четвертьфинале КЧМ-2025 переиграл со счётом 2:1 саудовский «Аль-Хиляль» (Эр-Рияд). «Челси» в 1/4 финала с таким же результатом 2:1 победил бразильский «Палмейрас» (Сан-Паулу).

Полуфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025 «Флуминенсе» — «Челси» пройдёт в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) в ночь с 8 на 9 июля мск.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025

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