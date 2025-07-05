Определилась первая полуфинальная пара клубного чемпионата мира — 2025

На клубном чемпионате мира — 2025, который проходит в эти дни в США, стала известна первая пара 1/2 финала. За выход в финал сразятся бразильский «Флуминенсе» из Рио-де-Жанейро и английский «Челси» из столицы Великобритании Лондона.

«Флуминенсе» в четвертьфинале КЧМ-2025 переиграл со счётом 2:1 саудовский «Аль-Хиляль» (Эр-Рияд). «Челси» в 1/4 финала с таким же результатом 2:1 победил бразильский «Палмейрас» (Сан-Паулу).

Полуфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025 «Флуминенсе» — «Челси» пройдёт в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси) в ночь с 8 на 9 июля мск.

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