Diario Gol сообщил, где продолжит карьеру голкипер «Реала» Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин принял окончательное решение остаться в мадридском клубе ещё по крайней мере на один сезон, несмотря на то, что в ближайшем будущем планируется продление контракта Куртуа, сообщает Diario Gol.

По сведениям источника, дальнейшее пребывание игрока в клубе будет зависеть от роли, которую он получит в команде под руководством нового тренера Хаби Алонсо.

Пока 33-летний Куртуа сохраняет статус основного голкипера, но физический фактор может привести к тому, что Лунин станет номером один в воротах «сливочных». Тренер и президент клуба Флорентино Перес разделяют это мнение, полагая, что Лунин готов к такой ответственности.

В этом сезоне Лунин провёл 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл «на ноль».

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