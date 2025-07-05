Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Боруссия Дортмунд. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Diario Gol сообщил, где продолжит карьеру голкипер «Реала» Андрей Лунин

Diario Gol сообщил, где продолжит карьеру голкипер «Реала» Андрей Лунин
Аудио-версия:
Комментарии

Вратарь «Реала» Андрей Лунин принял окончательное решение остаться в мадридском клубе ещё по крайней мере на один сезон, несмотря на то, что в ближайшем будущем планируется продление контракта Куртуа, сообщает Diario Gol.

По сведениям источника, дальнейшее пребывание игрока в клубе будет зависеть от роли, которую он получит в команде под руководством нового тренера Хаби Алонсо.

Пока 33-летний Куртуа сохраняет статус основного голкипера, но физический фактор может привести к тому, что Лунин станет номером один в воротах «сливочных». Тренер и президент клуба Флорентино Перес разделяют это мнение, полагая, что Лунин готов к такой ответственности.

В этом сезоне Лунин провёл 14 матчей, пропустил 19 голов и шесть раз отыграл «на ноль».

Ямаль закрыл эмблему «Реала» во время фото с фанатом

Материалы по теме
Андрей Лунин может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android