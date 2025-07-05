Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты матчей 1/4 финала с 4 на 5 июля, календарь, таблица

Сегодня, в ночь с 4 на 5 июля мск, завершился очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись два матча 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

Результаты игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 4 на 5 июля (время — московское):

«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль» — 2:1;

«Палмейрас» — «Челси» — 1:2.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В оставшихся четвертьфиналах турнира сыграют между собой «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия».

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