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Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты матчей 1/4 финала с 4 на 5 июля, календарь, таблица

Клубный ЧМ по футболу 2025: результаты матчей 1/4 финала с 4 на 5 июля, календарь, таблица
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Сегодня, в ночь с 4 на 5 июля мск, завершился очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу, в рамках которого состоялись два матча 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с их результатами.

Результаты игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 с 4 на 5 июля (время — московское):

«Флуминенсе» — «Аль-Хиляль» — 2:1;
«Палмейрас» — «Челси» — 1:2.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
04 июля 2025, пятница. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Мартинелли – 40'     1:1 Леонардо – 51'     2:1 Перейра ду Насименту – 70'    
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 04:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Палмер – 16'     1:1 Эстевао – 53'     1:2 Вевертон – 83'    

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. В оставшихся четвертьфиналах турнира сыграют между собой «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия».

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025

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