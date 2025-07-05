Владислав Радимов высказался о перспективах Ивана Сергеева в московском «Динамо»

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы нападающего Ивана Сергеева заиграть в московском «Динамо».

«Тюкавин восстановится, если я не путаю, в сентябре‑октябре. Пока он наберёт форму — первая часть чемпионата уже закончится. Сергеев будет необходим, чтобы играть в статусе первого нападающего. А дальше уже будут решать. Могут и схему поменять. У Сергеева паспорт российский есть, возраст есть, психология победителя есть. Парень потрясающий. Игрок сборной. О чём мы говорим», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

4 июля было официально объявлено о переходе 30-летнего нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в московское «Динамо», соглашение с форвардом подписано по схеме «3+1». Ранее, в марте 2025 года, тяжёлую травму получил основной нападающий бело-голубых 23-летний Константин Тюкавин, его возвращение в строй ожидается осенью 2025 года.

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