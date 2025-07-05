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Сергей Божин ответил на вопрос о целях «Крыльев Советов» на сезон-2025/2026

Сергей Божин ответил на вопрос о целях «Крыльев Советов» на сезон-2025/2026
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Центральный защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин отреагировал на вопрос о целях клуба на предстоящий сезон.

«Цели на сезон? Надеемся, что будем непредсказуемо высоко. Задачу, насколько я знаю, губернатор озвучивал — быть в восьмёрке», — сказал Божин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне волжане под руководством главного тренера Игоря Осинькина завершили чемпионат России на 10-м месте, набрав 31 очко в 30 матчах Российской Премьер-Лиги. В ходе летнего межсезонья Осинькина сменил на этом посту бывший главный тренер сборной Казахстана и грозненского «Ахмата» Магомед Адиев.

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