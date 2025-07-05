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«Уровень Вендела, даже выше». Владислав Радимов оценил новичка «Зенита» Жерсона

«Уровень Вендела, даже выше». Владислав Радимов оценил новичка «Зенита» Жерсона
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Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался об уровне потенциального новичка сине-бело-голубых бразильца Жерсона.

«Что я видел — топовая история. Пульт от игры «Зенита» будет у него в руках. Это уровень Вендела. Плюс‑минус даже выше», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

4 июля бразильский «Фламенго» официально сообщил о переходе 28-летнего полузащитника Жерсона в петербургский «Зенит». Пресс-служба сине-бело-голубых при этом пока не объявляла о подписании контракта с бразильским хавбеком. В 2025 году на счету Жерсона 28 матчей за клуб во всех турнирах, два гола и четыре результативных паса.

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