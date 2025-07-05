Расписание 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу 2025 на 5 июля 2025

5 июля пройдут два матча 1/4 финала клубного чемпионата мира по футболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием нового игрового дня турнира.

Расписание игрового дня клубного чемпионата мира — 2025 5 июля (время — московское):

19:00. «ПСЖ» — «Бавария»;

23:00. «Реал» Мадрид — «Боруссия» Д.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Ранее первыми участниками полуфиналов КЧМ-2025 стали бразильский «Флуминенсе», переигравший саудовский «Аль-Хиляль» (2:1), и лондонский «Челси», оформивший победу с таким же счётом над бразильским «Палмейрасом».

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