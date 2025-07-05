«ПСЖ» — «Бавария»: во сколько начало матча КЧМ-2025, где смотреть трансляцию

5 июля 2025 года в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют французский «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру «ПСЖ» — «Бавария» покажет онлайн-кинотеатр Okko.

В 1/8 финала «Пари Сен-Жермен» разгромил представляющий американскую МЛС «Интер Майами» со счётом 4:0. «Бавария» со счётом 4:2 переиграла на этой стадии бразильский «Фламенго».

Победитель пары «ПСЖ» — «Бавария» в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд.

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