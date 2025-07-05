Энцо Мареска прокомментировал победу «Челси» над «Палмейрасом» в 1/4 финала КЧМ-2025

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска дал комментарий по итогам четвертьфинального матча клубного чемпионата мира — 2025 с бразильским «Палмейрасом» (2:1).

«Это была сложная игра, как мы и ожидали. Нам нужно было много энергии. У нас уже конец сезона, а у них — начало. Я хочу поздравить игроков, они были очень хороши. Мы рады победе и голу Эстевао — для «Челси» получился идеальный вечер», — приводит слова Марески официальный сайт ФИФА.

Единственный гол «Палмейраса» в ворота «Челси» забил 18-летний нападающий Эстевао, который подписал контракт с лондонцами и перейдёт в их состав после завершения КЧМ-2025.

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