Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энцо Мареска прокомментировал победу «Челси» над «Палмейрасом» в 1/4 финала КЧМ-2025

Энцо Мареска прокомментировал победу «Челси» над «Палмейрасом» в 1/4 финала КЧМ-2025
Комментарии

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска дал комментарий по итогам четвертьфинального матча клубного чемпионата мира — 2025 с бразильским «Палмейрасом» (2:1).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 04:00 МСК
Палмейрас
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон, Англия
0:1 Палмер – 16'     1:1 Эстевао – 53'     1:2 Вевертон – 83'    

«Это была сложная игра, как мы и ожидали. Нам нужно было много энергии. У нас уже конец сезона, а у них — начало. Я хочу поздравить игроков, они были очень хороши. Мы рады победе и голу Эстевао — для «Челси» получился идеальный вечер», — приводит слова Марески официальный сайт ФИФА.

Единственный гол «Палмейраса» в ворота «Челси» забил 18-летний нападающий Эстевао, который подписал контракт с лондонцами и перейдёт в их состав после завершения КЧМ-2025.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная сетка клубного чемпионата мира 2025

Видео: Почеттино не смог вспомнить футболиста «Челси»

Материалы по теме
«Челси» обыграл «Палмейрас» с голом Палмера и вышел в полуфинал КЧМ-2025
18-летний Эстевао в 1/4 финала КЧМ-2025 забил в ворота своего будущего клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android