Угальде с оптимизмом смотрит на возможный переход в «Фейеноорд» — ESPN

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде приветствует потенциальное возвращение в чемпионат Нидерландов, где интерес к нему проявляет «Фейеноорд». Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники, близкие к игроку.
Подчёркивается, что 23-летний футболист с оптимизмом смотрит на возможный переход в клуб из Роттердама из-за его «престижа и вдохновения». Также атмосфера в клубе и его спортивная структура стали ключевыми элементами при оценке потенциального трансфера.
Ранее СМИ сообщали, что «Фейеноорд» сделал первое предложение «Спартаку» по Угальде в размере € 15 млн, которое было отклонено. Однако нидерландский клуб не исключает продолжения переговоров по трансферу коста-риканского форварда.
Как появился «Спартак»: