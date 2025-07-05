Угальде с оптимизмом смотрит на возможный переход в «Фейеноорд» — ESPN

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде приветствует потенциальное возвращение в чемпионат Нидерландов, где интерес к нему проявляет «Фейеноорд». Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источники, близкие к игроку.

Подчёркивается, что 23-летний футболист с оптимизмом смотрит на возможный переход в клуб из Роттердама из-за его «престижа и вдохновения». Также атмосфера в клубе и его спортивная структура стали ключевыми элементами при оценке потенциального трансфера.

Ранее СМИ сообщали, что «Фейеноорд» сделал первое предложение «Спартаку» по Угальде в размере € 15 млн, которое было отклонено. Однако нидерландский клуб не исключает продолжения переговоров по трансферу коста-риканского форварда.

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Как появился «Спартак»: