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5 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, КЧМ-2025, теннис, Уимблдон-2025

«Челси» в полуфинале КЧМ-2025, видео драки Фёдора Смолова в «Кофемании». Главное к утру
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Лондонский «Челси» переиграл бразильский «Палмейрас» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира — 2025, в интернете появилось видео с дракой чемпиона России в составе «Краснодара» Фёдора Смолова в нашумевшем «благодаря» Кокорину и Мамаеву кафе «Кофемания», российский теннисист Карен Хачанов одержал волевую победу на чемпионском тай-брейке в третьем круге Уимблдона-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Челси» обыграл «Палмейрас» с голом Палмера и вышел в полуфинал КЧМ-2025.
  2. Фёдор Смолов ударил двух человек в «Кофемании» в центре Москвы.
  3. Карен Хачанов пробился в 1/8 финала Уимблдона, одержав волевую победу над Боржешем.
  4. «Флуминенсе» переиграл «Аль-Хиляль» в 1/4 финала клубного чемпионата мира.
  5. Определилась первая полуфинальная пара клубного чемпионата мира — 2025.
  6. Джонатан Дэвид стал игроком «Ювентуса».
  7. 18-летний Эстевао в 1/4 финала КЧМ-2025 забил в ворота своего будущего клуба.
  8. «Фламенго» возобновил интерес к Барко, игрок хочет покинуть «Спартак» — Грова.
  9. Лионель Месси и «Интер Майами» ведут переговоры о новом контракте — Гастон Эдул.
  10. The Athletic раскрыл причину срыва трансфера Нико Уильямса в «Барселону».
  11. «Аль-Наср» готов отдать £ 73 млн за игрока «Арсенала» — talkSPORT.
  12. Влахович может расторгнуть контракт с «Ювентусом» — Tuttosport.
  13. «Реал» готов продать Родриго — The Athletic.
  14. Арина Соболенко одолела Эмму Радукану и вышла в 1/8 финала Уимблдона-2025.
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