«Челси» в полуфинале КЧМ-2025, видео драки Фёдора Смолова в «Кофемании». Главное к утру

Лондонский «Челси» переиграл бразильский «Палмейрас» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира — 2025, в интернете появилось видео с дракой чемпиона России в составе «Краснодара» Фёдора Смолова в нашумевшем «благодаря» Кокорину и Мамаеву кафе «Кофемания», российский теннисист Карен Хачанов одержал волевую победу на чемпионском тай-брейке в третьем круге Уимблдона-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».