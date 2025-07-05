«Челси» в полуфинале КЧМ-2025, видео драки Фёдора Смолова в «Кофемании». Главное к утру
Лондонский «Челси» переиграл бразильский «Палмейрас» и вышел в полуфинал клубного чемпионата мира — 2025, в интернете появилось видео с дракой чемпиона России в составе «Краснодара» Фёдора Смолова в нашумевшем «благодаря» Кокорину и Мамаеву кафе «Кофемания», российский теннисист Карен Хачанов одержал волевую победу на чемпионском тай-брейке в третьем круге Уимблдона-2025. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Челси» обыграл «Палмейрас» с голом Палмера и вышел в полуфинал КЧМ-2025.
- Фёдор Смолов ударил двух человек в «Кофемании» в центре Москвы.
- Карен Хачанов пробился в 1/8 финала Уимблдона, одержав волевую победу над Боржешем.
- «Флуминенсе» переиграл «Аль-Хиляль» в 1/4 финала клубного чемпионата мира.
- Определилась первая полуфинальная пара клубного чемпионата мира — 2025.
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