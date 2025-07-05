Беллингем отреагировал на срыв перехода Нико Уильямса в «Барселону»

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем ответил, что он думает о несостоявшемся переходе нападающего «Атлетика» Нико Уильямса в «Барселону». Ранее СМИ сообщали, что сделка по подписанию вингера находится на финальном этапе, однако в пятницу, 4 июля, он продлил контракт с баскским клубом до 2035 года.

«Мне всё равно. Это не влияет на мадридский «Реал». Так что мне всё равно на ситуацию с Нико. Эта новость не касается «Реала», — приводит слова Беллингема Sport.es.

Ранее появилась информация, что после неудачи с подписанием Уильямса сине-гранатовые сосредоточатся на трансфере крайнего нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса.

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