Луис Энрике высказался о будущем Брэдли Баркола

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал, продолжит ли вингер Брэдли Баркола выступление за французский клуб. Испанский специалист уверен, что футболист останется в Париже.

«Будущее Брэдли Баркола? Я не сомневаюсь, что он останется у нас. Нам нравится, что наши игроки интересны другим клубам. Но он один из тех молодых игроков, на которых мы делаем ставку. Я ожидаю, что он будет играть здесь ещё много лет», – приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось об интересе «Баварии» и «Ливерпуля» к французу. В минувшем сезоне Баркола выходил на поле за парижскую команду в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 21 голом и 19 результативными передачами.