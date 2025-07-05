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«Фламенго» согласовал условия контракта с Барко, «Спартаку» предложат € 14 млн — O Dia

«Фламенго» согласовал условия контракта с Барко, «Спартаку» предложат € 14 млн — O Dia
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«Фламенго» согласовал условия личного контракта с атакующим полузащитником «Спартака» Эсекьелем Барко. Об этом сообщает O Dia.

По информации источника, в ближайшее время красно-чёрные отправят официальное предложение московскому клубу, которое составит € 14 млн.

Ранее СМИ сообщали о желании Барко вернуться в Южную Америку, чтобы быть ближе к семье.

Аргентинец перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение Барко с московским клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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