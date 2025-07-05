Сегодня, 5 июля, пройдут два матча 14-го розыгрыша чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии. В нём участвуют 16 национальных команд, разделённых на четыре группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Расписание матчей чемпионата Европы среди женщин 5 июля (время — московское):

19:00. Группа D. Уэльс — Нидерланды;

22:00. Группа D. Франция — Англия.

Действующим чемпионом Европы среди женщин является сборная Англии. В финале чемпионата Европы 2022 года англичанки обыграли национальную команду Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии.

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