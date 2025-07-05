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19:00 Мск
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«ПСЖ» — «Бавария»: история противостояния команд 1/4 финала клубного чемпионата мира

«ПСЖ» — «Бавария»: история противостояния команд 1/4 финала клубного чемпионата мира
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Сегодня, 5 июля, в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют французский «ПСЖ» и мюнхенская «Бавария». Встреча состоится на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США, штат Джорджия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор из Англии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Представляем вашему вниманию историю противостояния этих команд.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Количество матчей: 15

Победы «ПСЖ»: 6

Победы «Баварии»: 9

Разница голов: 22:16 в пользу немецкого гранда.

В 1/8 финала «Пари Сен-Жермен» разгромил представляющий американскую МЛС «Интер Майами» со счётом 4:0. «Бавария» со счётом 4:2 переиграла на этой стадии бразильский «Фламенго».

Победитель пары «ПСЖ» — «Бавария» в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии «Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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