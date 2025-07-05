Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» выплатит семье Жоты сумму, причитавшуюся игроку до конца контракта — Record

«Ливерпуль» выплатит семье Жоты сумму, причитавшуюся игроку до конца контракта — Record
Аудио-версия:
Комментарии

«Ливерпуль» выплатит семье нападающего Диогу Жоты, погибшему в ДТП, полную сумму, причитавшуюся ему по трудовому соглашению, рассчитанному до 2027 года. Об этом сообщает Record.

Ранее мерсисайдцы проинформировали, что выведут из обращения 20-й игровой номер, под которым выступал португальский футболист.

В ДТП также погиб брат Жоты Андре Силва.

28-летний футболист перешёл в «Ливерпуль» из «Вулверхэмптона» в сентябре 2020 года. За этот период он принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 65 голами и 26 результативными передачами. В составе мерсисайдцев Жота выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и дважды — Кубок английской лиги. Вместе со сборной Португалии нападающий два раза стал победителем Лиги наций.

Материалы по теме
«Я просто хочу жить». Каким мы запомним Диогу Жоту
«Я просто хочу жить». Каким мы запомним Диогу Жоту

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android