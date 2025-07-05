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Хаби Алонсо рассказал, примет ли Мбаппе участие в матче с «Боруссией»

Хаби Алонсо рассказал, примет ли Мбаппе участие в матче с «Боруссией»
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Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо высказался по поводу участия нападающего команды Килиана Мбаппе в игре с «Боруссией» Дортмунд в рамках 1/4 финала клубного чемпионата мира. Испанский специалист отметил, что француз приходит в себя после болезни.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ему лучше. День за днём он восстанавливается, и завтра утром мы решим, выйдет ли он в старте. Есть вещи, которые вы оставляете открытыми до последней минуты, и это одна из них. Мне бы хотелось, чтобы игроки узнавали такие вещи первыми, а не из прессы», – приводит слова Алонсо Sports Illustrated.

Напомним, Килиан Мбаппе дебютировал на клубном чемпионате мира на 68-й минуте матча с «Ювентусом» в 1/8 финала турнира. До этого футболист был госпитализирован с острым гастроэнтеритом.

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