Романо: отступные Уильямса по новому контракту составят € 100 млн, оклад — более € 10 млн

Опция выкупа крайнего нападающего «Атлетика» Бильбао Нико Уильямса составит € 100 млн, начиная с 2026 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter). В пятницу, 4 июля, 22-летний футболист продлил контракт с баскским клубом до 2035 года.

По информации источника, по новому трудовому соглашению вингер сборной Испании будет зарабатывать более € 10 млн в год с учётом бонусов за результативные действия. Также обновлённый контракт Уильямса предусматривает дополнительные выплаты, связанные с его выступлениями в составе «Фурия Роха».

Ранее СМИ сообщали, что нападающий находится в шаге от перехода в «Барселону». Подчёркивалось, что игрок согласовал условия личного контракта с сине-гранатовыми. В свою очередь, «блауграна» подготовила сумму, необходимую для его выкупа.

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