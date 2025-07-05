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В «Динамо» сказали, стоит ли ждать ответной реакции «Зенита» на ролик о переходе Сергеева

В «Динамо» сказали, стоит ли ждать ответной реакции «Зенита» на ролик о переходе Сергеева
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о ролике бело-голубых, посвящённом переходу нападающего Ивана Сергеева.

Напомним, в указанном видео новичок бело-голубых был представлен в качестве крепостного крестьянина, которого не отпускают из «Самарской губернии». В видео актёр в образе Александра II подчёркивает, что он «уже 100 раз сказал отменить крепостное право». На что помощник ответил ему: «Мы подумали, что тот был 100-й раз, но как бы не 100-й, а 99-й».

«Смотрел один раз — мне понравилось.

Стоит ли ждать ответной реакции «Зенита»? Вы же видели, как они презентовали Романа Вегу и сколько контента приобрели», — приводит слова Пивоварова «РИА Новости Спорт».

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