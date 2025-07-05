Хаби Алонсо — о Гюлере: он должен стараться предугадывать, а не реагировать

Главный тренер «Реала» Мадрид Хаби Алонсо высказался о способностях полузащитника испанского клуба Арды Гюлера на пресс-конференции перед матчем с «Боруссией» Дортмунд в 1/4 финала клубного чемпионата мира. Специалист столичной команды отметил, что турок должен улучшить свои оборонительные способности.

«Он должен стараться предугадывать (эпизоды в защите. – Прим. «Чемпионата»), а не реагировать. Если позиция лучше, то ты быстрее вступаешь в борьбу. Это процесс, через который он должен пройти. Это время, которое нужно потратить, чтобы добиться прогресса. Он делает всё хорошо, и мы продолжаем помогать ему взрослеть. Он может совершать ошибки, и он должен их признавать.

У него много сильных сторон, и он особенный игрок. У него широкий выбор передач, и с ним мы играем лучше. Он хорошо прессингует, но ему нужно учиться и совершенствовать свою игру. В Турции на него возлагают большие надежды, и мы должны помочь ему вырасти в профессионального игрока», – приводит слова испанского тренера Sports Illustrated.

Арда Гюлер выходил на поле во всех четырёх матчах клубного чемпионата, в которых отметился одним голом.