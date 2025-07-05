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Хаби Алонсо — о Гюлере: он должен стараться предугадывать, а не реагировать

Хаби Алонсо — о Гюлере: он должен стараться предугадывать, а не реагировать
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Главный тренер «Реала» Мадрид Хаби Алонсо высказался о способностях полузащитника испанского клуба Арды Гюлера на пресс-конференции перед матчем с «Боруссией» Дортмунд в 1/4 финала клубного чемпионата мира. Специалист столичной команды отметил, что турок должен улучшить свои оборонительные способности.

«Он должен стараться предугадывать (эпизоды в защите. – Прим. «Чемпионата»), а не реагировать. Если позиция лучше, то ты быстрее вступаешь в борьбу. Это процесс, через который он должен пройти. Это время, которое нужно потратить, чтобы добиться прогресса. Он делает всё хорошо, и мы продолжаем помогать ему взрослеть. Он может совершать ошибки, и он должен их признавать.

У него много сильных сторон, и он особенный игрок. У него широкий выбор передач, и с ним мы играем лучше. Он хорошо прессингует, но ему нужно учиться и совершенствовать свою игру. В Турции на него возлагают большие надежды, и мы должны помочь ему вырасти в профессионального игрока», – приводит слова испанского тренера Sports Illustrated.

Арда Гюлер выходил на поле во всех четырёх матчах клубного чемпионата, в которых отметился одним голом.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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