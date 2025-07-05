ЦСКА — ОФК Белград: текстовая онлайн-трансляция матча Братского кубка начнётся в 16:00

Сегодня, 5 июля, состоится матч BetBoom Братского кубка, в котором встретятся московский ЦСКА и ОФК Белград. Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» (Арена ЦСКА)» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Все встречи Братского кубка пройдут в Москве. В турнире принимают участие ЦСКА, московское «Динамо», ОФК и «Партизан». Турнир начался 30 июня и завершится 5 июля.

ЦСКА в минувшем сезоне заработал 59 очков и расположился на третьей строчке. ОФК в прошедшем сезоне занял четвёртое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Сербии с 53 очками.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: