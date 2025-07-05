Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал о задачах команды на сезон

Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал о задачах команды на сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о задачах бело-голубых в новом сезоне.

— У нас задача — самые высокие места. Был консультативный совет на первом матче Братского кубка, где присутствовал Валерий Георгиевич и открыто говорил как о позитивных сторонах, так и о негативных. Наша первая задача — улучшить то, что не доработано в спортивном блоке. Валерий Георгиевич сделал достаточно много предложений на эту тему — будем заниматься. Если эти задачи решить, то всё возможно.

— Что негативное выделил Карпин?
— Вы знаете Валерия Георгиевича: питание, дисциплина, подготовка к матчам и прочее. Он достаточно откровенно обо всём сказал — его поддержали», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
В «Динамо» сказали, стоит ли ждать ответной реакции «Зенита» на ролик о переходе Сергеева

Самая крупная победа «Динамо»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android