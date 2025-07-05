Гендиректор «Динамо» Пивоваров рассказал о задачах команды на сезон

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос о задачах бело-голубых в новом сезоне.

— У нас задача — самые высокие места. Был консультативный совет на первом матче Братского кубка, где присутствовал Валерий Георгиевич и открыто говорил как о позитивных сторонах, так и о негативных. Наша первая задача — улучшить то, что не доработано в спортивном блоке. Валерий Георгиевич сделал достаточно много предложений на эту тему — будем заниматься. Если эти задачи решить, то всё возможно.

— Что негативное выделил Карпин?

— Вы знаете Валерия Георгиевича: питание, дисциплина, подготовка к матчам и прочее. Он достаточно откровенно обо всём сказал — его поддержали», — сказал Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Самая крупная победа «Динамо»: