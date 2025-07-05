Видеообзор победы «Челси» в матче 1/4 финала клубного ЧМ с «Палмейрасом»

«Челси» победил «Палмейрас» в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира. Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, Пенсильвания). «Синие» одержали победу со счётом 2:1.

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На 16-й минуте игры «Челси» вышел вперёд после точного удара хавбека Коула Палмера. На 53-й минуте бразильцы сравняли счёт благодаря голу нападающего Эстевао ударом с острого угла. На 83-й минуте победу англичанам принёс автогол голкипера «Палмейраса» Вевертона после удара защитника Мало Гюсто.

Благодаря этой победе команда Энцо Марески прошла в полуфинал турнира, где встретится с «Флуминенсе».

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