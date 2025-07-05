16-летний игрок «Динамо» Степанов рассказал о напутствии от Карпина перед выходом на поле
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16-летний нападающий московского «Динамо» Владислав Степанов ответил на вопрос, что ему сказал главный тренер бело-голубых Валерий Карпин перед его выходом на поле в матче BetBoom Братского кубка с «Партизаном» (3:1), в котором футболист забил дебютный гол в составе взрослой команды столичного клуба.
BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
04 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Макаров – 6' 1:1 Милошевич – 20' 2:1 Фомин – 60' 3:1 Степанов – 78'
«Валерий Георгиевич сказал играть в свой футбол. Он был немногословен. Много слов не надо — надо просто настроить и направить на правильный путь. Мандража не было. Было желание себя проявить. Хотелось забить ещё в прошлой игре, но получилось только сейчас», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сколько стоят молодые футболисты:
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