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16-летний игрок «Динамо» Степанов рассказал о напутствии от Карпина перед выходом на поле

16-летний игрок «Динамо» Степанов рассказал о напутствии от Карпина перед выходом на поле
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16-летний нападающий московского «Динамо» Владислав Степанов ответил на вопрос, что ему сказал главный тренер бело-голубых Валерий Карпин перед его выходом на поле в матче BetBoom Братского кубка с «Партизаном» (3:1), в котором футболист забил дебютный гол в составе взрослой команды столичного клуба.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
04 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Партизан
Белград, Сербия
1:0 Макаров – 6'     1:1 Милошевич – 20'     2:1 Фомин – 60'     3:1 Степанов – 78'    

«Валерий Георгиевич сказал играть в свой футбол. Он был немногословен. Много слов не надо — надо просто настроить и направить на правильный путь. Мандража не было. Было желание себя проявить. Хотелось забить ещё в прошлой игре, но получилось только сейчас», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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