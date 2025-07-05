Видеообзор победы «Флуминенсе» в матче 1/4 финала КЧМ с «Аль-Хилялем»

«Флуминенсе» переиграл «Аль-Хиляль» в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира. Встреча состоялась на стадионе «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида). В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели из Нидерландов. Бразильский клуб победил со счётом 2:1.

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Мартинелли на 40-й минуте вывел «Флуминенсе» вперёд, Маркос Леонардо на 51-й минуте сравнял счёт, а победный гол на 70-й минуте забил Эркулес Перейра ду Насименту.

В полуфинале турнира «Флуминенсе» сыграет с лондонским «Челси». Этот матч состоится 8 июля.

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