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Видеообзор победы «Флуминенсе» в матче 1/4 финала КЧМ с «Аль-Хилялем»

Видеообзор победы «Флуминенсе» в матче 1/4 финала КЧМ с «Аль-Хилялем»
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«Флуминенсе» переиграл «Аль-Хиляль» в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира. Встреча состоялась на стадионе «Кэмпинг Уорлд» (Орландо, Флорида). В качестве главного арбитра встречи выступил Данни Маккели из Нидерландов. Бразильский клуб победил со счётом 2:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
04 июля 2025, пятница. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
2 : 1
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
1:0 Мартинелли – 40'     1:1 Леонардо – 51'     2:1 Перейра ду Насименту – 70'    

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Мартинелли на 40-й минуте вывел «Флуминенсе» вперёд, Маркос Леонардо на 51-й минуте сравнял счёт, а победный гол на 70-й минуте забил Эркулес Перейра ду Насименту.

В полуфинале турнира «Флуминенсе» сыграет с лондонским «Челси». Этот матч состоится 8 июля.

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