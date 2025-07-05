«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд: история противостояния команд 1/4 финала клубного ЧМ

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В ночь с 5 на 6 июля 2025 года в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют мадридский «Реал» и немецкая «Боруссия» из Дортмунда. Встреча состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Представляем вашему вниманию историю противостояния этих команд.

Количество матчей: 16

Победы «Реала»: 8

Победы «Боруссии»: 3

Разница голов: 31:21 в пользу «Королевского клуба».

В 1/8 финала «Реал» одержал минимальную победу над туринским «Ювентусом» (1:0). «Боруссия» со счётом 2:1 переиграла на этой стадии мексиканский «Монтеррей».

Победитель пары «Реал» — «Боруссия» в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии «ПСЖ» — «Бавария».

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