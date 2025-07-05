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«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд: история противостояния команд 1/4 финала клубного ЧМ

«Реал» Мадрид — «Боруссия» Дортмунд: история противостояния команд 1/4 финала клубного ЧМ
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В ночь с 5 на 6 июля 2025 года в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира — 2025 сыграют мадридский «Реал» и немецкая «Боруссия» из Дортмунда. Встреча состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Представляем вашему вниманию историю противостояния этих команд.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Количество матчей: 16

Победы «Реала»: 8

Победы «Боруссии»: 3

Разница голов: 31:21 в пользу «Королевского клуба».

В 1/8 финала «Реал» одержал минимальную победу над туринским «Ювентусом» (1:0). «Боруссия» со счётом 2:1 переиграла на этой стадии мексиканский «Монтеррей».

Победитель пары «Реал» — «Боруссия» в полуфинале встретится с сильнейшим в противостоянии «ПСЖ» — «Бавария».

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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