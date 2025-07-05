«Реал» Мадрид — «Боруссия» Д: текстовая онлайн-трансляция матча КЧМ начнётся в 23:00 мск

В ночь с 5 на 6 июля 2025 года состоится матч четвертьфинала клубного чемпионата мира, в котором встретятся мадридский «Реал» и дортмундская «Боруссия». Встреча состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра встречи выступит Рамон Абатти из Бразилии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1/8 финала «Реал» одержал минимальную победу в матче с туринским «Ювентусом» (1:0). На аналогичной стадии турнира команда Нико Ковача со счётом 2:1 переиграла мексиканский «Монтеррей».

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