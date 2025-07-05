«Арсенал» отреагировал на обвинения Томаса Парти в изнасилованиях

«Арсенал» озвучил своё отношение к обвинениям бывшего полузащитника «пушкарей» Томаса Парти в пяти эпизодах изнасилования. Руководство команды решило отказаться от комментариев по поводу этой ситуации.

«Контракт игрока истёк 30 июня. В связи с продолжающимися судебными разбирательствами клуб не может комментировать это дело», – сообщает журналист BBC Сами Мокбел в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее официальный сайт Королевской прокурорской службы выдвинул футболисту из Ганы обвинения в изнасилованиях, которые произошли в период с 2021 по 2022 год. Парти предстанет перед Вестминстерским магистратским судом 5 августа 2025 года.