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Иван Сергеев обратился к болельщикам «Крыльев Советов» после перехода в «Динамо»

Иван Сергеев обратился к болельщикам «Крыльев Советов» после перехода в «Динамо»
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Бывший нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев обратился к болельщикам самарского клуба после перехода в московское «Динамо», о котором было официально объявлено в пятницу, 4 мюля.

«Дорогие болельщики Самары!

«Крылья Советов» — большой клуб с богатой историей. Для меня было честью выступать в такой команде. Самара многое мне дала не только в футбольном плане.

Мы достойно выступили в чемпионате, играли в Кубке России, я получил вызов в национальную сборную, отдавался на каждой тренировке и в каждом матче, иногда получалось радовать забитыми мячами. Ничего из этого не вышло бы, если бы не было вашей активной и искренней поддержки!

Самара — по-настоящему футбольный город, здесь любят футбол. Хотел бы поблагодарить всех тренеров и партнёров по команде, руководителей и сотрудников клуба! Мне было очень комфортно здесь играть, и я всегда чувствовал поддержку от всех и каждого.

Низкий поклон каждому болельщику, который предан и всегда на стороне «Крыльев Советов». Поддерживайте и дальше команду, а «Крылья» и Самара навсегда останутся в моём сердце», — приводит слова Сергеева пресс-служба самарского клуба в телеграм-канале.

30-летний нападающий выступал в составе «Крыльев Советов» с 2020 по 2022 год и с сентября 2024 года. За период игры в составе самарского клуба нападающий принял участие в 91 матче во всех турнирах, в которых отметился 60 голами и 17 результативными передачами.

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