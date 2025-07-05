Беллингем рассказал о состоянии Трента после новости о гибели Жоты

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем ответил на вопрос о реакции одноклубника Трента Александер-Арнольда на новость о трагической гибели нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты. Англичанин и португалец вместе выступали в составе «красных» с 2020 года. Нынешним летом защитник присоединился к испанскому гранду.

«Это сложный период для него. Он был одноклубником Диогу в течение пяти лет. Мы всей командой здесь, чтобы поддержать его. Трент размышляет и справляется с этим по-своему. Мы все выражаем наши соболезнования», — приводит слова Беллингема Madrid Zone в соцсети Х (ранее Twitter).

«Ливерпуль» приспустил флаг в знак траура по Диогу Жоте: