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Беллингем рассказал о состоянии Трента после новости о гибели Жоты

Беллингем рассказал о состоянии Трента после новости о гибели Жоты
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Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем ответил на вопрос о реакции одноклубника Трента Александер-Арнольда на новость о трагической гибели нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты. Англичанин и португалец вместе выступали в составе «красных» с 2020 года. Нынешним летом защитник присоединился к испанскому гранду.

«Это сложный период для него. Он был одноклубником Диогу в течение пяти лет. Мы всей командой здесь, чтобы поддержать его. Трент размышляет и справляется с этим по-своему. Мы все выражаем наши соболезнования», — приводит слова Беллингема Madrid Zone в соцсети Х (ранее Twitter).

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