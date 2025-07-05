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Адвокат Добровинский: если «Торпедо» сотрут в порошок, я выиграю дело в CAS

Адвокат Добровинский: если «Торпедо» сотрут в порошок, я выиграю дело в CAS
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Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, высказался о его уголовном деле. Ранее в СМИ появилась информация об уголовном преследовании владельца московского «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора чёрно-белых Валерия Скородумова за попытку дачи взятки судье Максиму Перезве.

«Я читал о таком сценарии: мол, пусть «Торпедо» опустится в ФНЛ и тогда мы всё простим и забудем. Но непонятно, что прощать и забывать. Это станет ударом по ребятам, потому что косвенно будет доказывать, что они в чём-то виноваты. А они не хотят быть ни косвенно, ни каким-либо другим образом виноватыми. С другой стороны, прошёл слух: если они пойдут жаловаться в Лозанну, их вообще в порошок сотрут и переведут в любители. Если так стоит вопрос, это чистый шантаж и идти на него нельзя. Я абсолютно уверен, что выиграю дело в CAS, если «Торпедо» бездоказательно сотрут в порошок. А если я выиграю в Лозанне, непонятно, что будет с руководством РПЛ из-за их неправомерного решения», — заявил Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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