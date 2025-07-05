Адвокат Соболева сообщил о дальнейших шагах по защите своего клиента

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, поделился информацией о дальнейших шагах по защите своего клиента.

«Мы ждём, как будут развиваться события. Пока они не развиваются никак. Мы ожидаем, когда суд рассмотрит нашу апелляцию на арест Соболева. Хотя, зная нашу систему, я думаю, она ничего не даст. Во-вторых, нам интересно, что будет делать следователь в ближайшее время. Держать людей в СИЗО без каких-либо следственных действий нехорошо. Думаю, на следующей неделе начну атаковать следствие всякими письмами, жалобами и так далее», — рассказал Добровинский корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Самые титулованные футбольные клубы России: