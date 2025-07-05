Адвокат Добровинский высказался об инциденте с участием Смолова в «Кофемании»

Адвокат Александр Добровинский высказался о драке нападающего Фёдора Смолова в «Кофемании». В Сети появилось видео, где российский футболист ударил двух мужчин в московском кафе. Кроме того, у 35-летнего игрока потребовали более 3 млн рублей за нераспространение данного видео, однако Фёдор отказался от выплаты.

«Если у Фёдора Смолова есть доказательства вымогательства денег, то он может написать заявление на этих людей и оно будет рассматриваться. А в «Кофемании» уже можно повесить мемориальную доску: в 2018 году — драка Александра Кокорина и Павла Мамаева, в 2025-м — Фёдора Смолова», — сказал адвокат Александр Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее появлялась информация, что российский футболист ударил двоих мужчин в «Кофемании», после чего пострадавшие потребовали более 3 млн рублей, чтобы видео драки не было опубликовано.