Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адвокат Добровинский высказался об инциденте с участием Смолова в «Кофемании»

Адвокат Добровинский высказался об инциденте с участием Смолова в «Кофемании»
Аудио-версия:
Комментарии

Адвокат Александр Добровинский высказался о драке нападающего Фёдора Смолова в «Кофемании». В Сети появилось видео, где российский футболист ударил двух мужчин в московском кафе. Кроме того, у 35-летнего игрока потребовали более 3 млн рублей за нераспространение данного видео, однако Фёдор отказался от выплаты.

«Если у Фёдора Смолова есть доказательства вымогательства денег, то он может написать заявление на этих людей и оно будет рассматриваться. А в «Кофемании» уже можно повесить мемориальную доску: в 2018 году — драка Александра Кокорина и Павла Мамаева, в 2025-м — Фёдора Смолова», — сказал адвокат Александр Добровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Ранее появлялась информация, что российский футболист ударил двоих мужчин в «Кофемании», после чего пострадавшие потребовали более 3 млн рублей, чтобы видео драки не было опубликовано.

Материалы по теме
Появилось видео с дракой Смолова в кафе в Москве. Что известно прямо сейчас? LIVE
Live
Появилось видео с дракой Смолова в кафе в Москве. Что известно прямо сейчас? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android