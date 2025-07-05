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Объявлены даты и время матчей первых семи туров нового сезона РПЛ

Российская Премьер-Лига утвердила подробное расписание первых семи туров РПЛ на сезон-2025/2026.

Расписание первых семи туров РПЛ сезона-2025/2026 можно посмотреть в телеграм-канале турнира, а также на официальном сайте лиги.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги начнётся матчем московского «Динамо» и калининградской «Балтики». Эта игра состоится в пятницу, 18 июля, в 20:30 мск. Первый тур чемпионата России сезона-2025/2026 завершится встречей московских «Торпедо» и ЦСКА. Этот матч пройдёт в понедельник, 21 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Действующий чемпион России «Краснодар» в 1-м туре сыграет с «Пари НН». Встреча состоится в воскресенье, 20 июля, в 15:30 мск.

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