Опубликовано расписание группового этапа Кубка России сезона-2025/2026

Пресс-служба Фонбет Кубка России в телеграм-канале выложила расписание группового этапа соревнования сезона-2025/2026.

Расписание группового этапа Кубка России сезона-2025/2026 можно посмотреть в телеграм-канале турнира.

Отметим, что в 1-м туре группового этапа состоится московское дерби, в котором сыграют действующий обладатель трофея ЦСКА и «Локомотив». Встреча состоится 30 июля и начнётся в 18:30 мск.

Действующий чемпион России «Краснодар» начнёт участие в турнире матчем с «Крыльями Советов». Эта игра пройдёт 29 июля. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск.

Чемпионская раздевалка ЦСКА после победы в Кубке России: