«Не жди завтрашнего дня». Тьяго Силва рассказал, как отреагировал на смерть Жоты

Защитник «Флуминенсе» Тьяго Силва поделился, как игрок и вся команда настраивались перед матчем с «Аль-Хилялем» в рамках 1/4 финала клубного чемпионата мира. Игра прошла 4 июля. За день до этого стало известно о гибели нападающего «Ливерпуля» Диогу Жоты в автокатастрофе.

«Сегодня я был более расслаблен в общении с игроками. Я немного поговорил с ними перед матчем с «Интером». Я не был уверен, стоит ли мне вообще что-то говорить, но то, что я сказал, было очень личным, тем, что мне всегда дорого. Я всегда говорю, что нельзя ничего оставлять недосказанным. Говорите своим друзьям и близким, что вы их любите.

Слишком легко упустить время, и тогда может быть уже слишком поздно говорить то, что ты хочешь сказать. Я думаю, это повлияло на них. Когда я узнал, что случилось с Диогу Жотой, я сразу подумал об этом. Не жди завтрашнего дня. Если ты хочешь что-то сделать, сделай это сейчас. Что бы ни случилось, ты можешь быть спокоен», – приводит слова бразильца официальный сайт ФИФА.

«Флуминенсе» обыграл «Аль-Хиляль» со счётом 2:1. Перед началом матча состоялась минута молчания, посвященная памяти Жоты и его брата Андре Силвы. Португальцы Рубен Невеш и Жоау Канселу, выступающие за саудовский клуб, не смогли сдержать слёз в этот момент. Их пытались утешить партнёры по команде.