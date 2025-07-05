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«Локомотив» разгромил «Родину-2» в товарищеском матче

«Локомотив» разгромил «Родину-2» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московские «Локомотив» и «Родина-2». Игра проходила на стадионе «УТБ Баковка» в Одинцово. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу железнодорожников.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
05 июля 2025, суббота. 11:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
4 : 1
Родина-2
Москва, Россия
1:0 Воробьёв – 30'     1:1     2:1 Воробьёв – 34'     3:1 Ньямси – 60'     4:1 Данилов – 70'    

В составе «Локомотива» дубль оформил нападающий Дмитрий Воробьёв. Ещё по голу забили защитник Жерзино Ньямси и полузащитник Эльвин Данилов. Единственным мячом в составе «Родины-2» отметился вингер Глеб Князев.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники заработали 53 очка и расположились на шестом месте. В 1-м туре нового сезона РПЛ команда Михаила Галактионова встретится с «Сочи». Игра состоится 19 июля в 18:00 мск.

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