«Локомотив» разгромил «Родину-2» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московские «Локомотив» и «Родина-2». Игра проходила на стадионе «УТБ Баковка» в Одинцово. Матч закончился со счётом 4:1 в пользу железнодорожников.

В составе «Локомотива» дубль оформил нападающий Дмитрий Воробьёв. Ещё по голу забили защитник Жерзино Ньямси и полузащитник Эльвин Данилов. Единственным мячом в составе «Родины-2» отметился вингер Глеб Князев.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги железнодорожники заработали 53 очка и расположились на шестом месте. В 1-м туре нового сезона РПЛ команда Михаила Галактионова встретится с «Сочи». Игра состоится 19 июля в 18:00 мск.

«Золотая» эра «Локомотива»: