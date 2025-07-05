Экс-тренер Смолова Тарханов: Федя нормальный парень, его спровоцировали на драку

Александр Тарханов, бывший тренер форварда Фёдора Смолова, высказался о драке 35-летнего футболиста. Ранее в Сети появилось видео, где российский игрок ударил двух мужчин в московском кафе. Сообщалось, что у Смолова потребовали более 3 млн рублей за нераспространение данного видео, однако Фёдор отказался от выплаты.

«Фёдор точно раньше не дрался (смеётся). Возможно, кто-то спровоцировал Федю на драку — он же нормальный парень. Даже если он был в алкогольном опьянении, это не значит, что он сам полез драться. Но нужно понять, он первым начал или его спровоцировали», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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