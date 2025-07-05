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Николай Наумов: Сергеев — хороший трансфер для «Динамо», прямо под Карпина

Николай Наумов: Сергеев — хороший трансфер для «Динамо», прямо под Карпина
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Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о трансфере бывшего нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Динамо». Управленец считает, что 30-летний форвард поможет главному тренеру команды Валерию Карпину выстроить новый стиль игры.

«Карпин знает Сергеева. Насколько помню, он всегда о нём хорошо отзывался. Валерий Георгиевич считает, что Иван поможет «Динамо», ведь он хороший и острый нападающий. Это хороший трансфер для «Динамо», прямо под Карпина. Пока команда не показывает карпинскую игру — она по-прежнему играет в футбол Лички. Но Карпин поставит свою игру, и мы увидим совсем другое «Динамо». В этом Сергеев сыграет положительную роль. Думаю, пока Тюкавина нет, Иван будет основным нападающим, а потом Косте нужно будет доказывать. Тюкавин же не всегда показывал хорошие матчи — Сергеев составит ему конкуренцию», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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