«Интер» объявил о переходе 21-летнего нападающего

«Интер» на официальном сайте объявил о трансфере 21-летнего центрального нападающего Анж-Йоана Бонни из итальянской «Пармы».

Ранее в СМИ появлялась информация, что «нерадзурри» заплатят за французского футболиста € 23 млн без учёта бонусов. Трудовое соглашение с игроком рассчитано до 2030 года.

Бонни выступал в составе «Пармы» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 117 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 12 результативными передачами. Отметим, что с февраля минувшего сезона нападающий играл в «Парме» под руководством Кристиана Киву, возглавившего «Интер» нынешним летом.

Сколько стоят молодые футболисты: