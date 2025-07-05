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«Ахмат» объявил о подписании контракта с игроком сборной Анголы

«Ахмат» объявил о подписании контракта с игроком сборной Анголы
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«Ахмат» на официальном сайте объявил о заключении контракта с 22-летним опорным полузащитником Мануэлем Келиано, являющимся футболистом сборной Анголы.

«Добро пожаловать в «Ахмат», Мануэль!» — сказано в заявлении грозненского клуба.

Последней командой Келиано была португальская «Эштрела», за которую он выступал с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. В составе ангольской национальной команды полузащитник сыграл девять матчей, где не совершил голевых действий.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Ахмат» заработал 25 очков и занял 14-е место. В переходных матчах грозненский клуб обыграл «Урал» с общим счётом 3:2.

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