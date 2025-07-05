Экс-капитан «Факела» Квеквескири стал футболистом «Оренбурга»

Пресс-служба «Оренбурга» в телеграм-канале объявила о подписании контракта с 35-летним полузащитником Ираклием Квеквескири.

Последним клубом российского футболиста до перехода в «Оренбург» был «Факел», за который он выступал с лета 2022 года. Также Квеквескири являлся капитаном воронежской команды. В её составе он принял участие в 89 матчах во всех турнирах, где отметился тремя голами и двумя результативными передачами. В минувшем мае «Факел» сообщил об уходе 35-летнего игрока в качестве свободного агента в связи с истечением срока действия контракта.

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Факел» и «Оренбург» покинули это соревнование.

Материалы по теме Официально «Факел» объявил об уходе капитана команды Ираклия Квеквескири

Самые титулованные футбольные клубы России: