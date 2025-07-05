Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрист Князев рассказал, что может грозить Фёдору Смолову за драку в кафе

Юрист Князев рассказал, что может грозить Фёдору Смолову за драку в кафе
Аудио-версия:
Комментарии

Юрист Андрей Князев высказался о мере наказания, которая может быть применена к футболисту Фёдору Смолову после драки в «Кофемании».

— Что касается ситуации с Фёдором Смоловым, наказание зависит от того, будут ли потерпевшие писать заявление. Могут возбудить хулиганство, ведь это произошло в общественном месте. Но это больше похоже на побои, которые предъявляются частным образом. Если человек считает, что пострадал, может написать заявление. Но за побои не предусмотрено наказание в виде лишения свободы — только штрафы. Если на Смолова не будут писать заявление, такое бывает — мужчины выяснили отношения.

— Сообщается, что мужчины не имеют претензий к Смолову.
— В таком случае даже штрафа не будет. Они не хотят наказания для Смолова. Если бы хотели, должны были обратиться. Но в каждом клубе Москвы такое бывает — ничего страшного в этом нет. Только отличаются фамилии», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в Сети появилось видео, где российский футболист ударил двух мужчин в московском кафе. Кроме того, у 35-летнего игрока потребовали более 3 млн рублей за нераспространение данного видео, однако Фёдор отказался от выплаты.

Материалы по теме
Появилось видео с дракой Смолова в кафе в Москве. Что известно прямо сейчас? LIVE
Live
Появилось видео с дракой Смолова в кафе в Москве. Что известно прямо сейчас? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android