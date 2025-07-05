Юрист Князев рассказал, что может грозить Фёдору Смолову за драку в кафе

Юрист Андрей Князев высказался о мере наказания, которая может быть применена к футболисту Фёдору Смолову после драки в «Кофемании».

— Что касается ситуации с Фёдором Смоловым, наказание зависит от того, будут ли потерпевшие писать заявление. Могут возбудить хулиганство, ведь это произошло в общественном месте. Но это больше похоже на побои, которые предъявляются частным образом. Если человек считает, что пострадал, может написать заявление. Но за побои не предусмотрено наказание в виде лишения свободы — только штрафы. Если на Смолова не будут писать заявление, такое бывает — мужчины выяснили отношения.

— Сообщается, что мужчины не имеют претензий к Смолову.

— В таком случае даже штрафа не будет. Они не хотят наказания для Смолова. Если бы хотели, должны были обратиться. Но в каждом клубе Москвы такое бывает — ничего страшного в этом нет. Только отличаются фамилии», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в Сети появилось видео, где российский футболист ударил двух мужчин в московском кафе. Кроме того, у 35-летнего игрока потребовали более 3 млн рублей за нераспространение данного видео, однако Фёдор отказался от выплаты.