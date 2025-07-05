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Мужчины, пострадавшие в драке со Смоловым, не имеют претензий к футболисту — источник

Мужчины, пострадавшие в драке со Смоловым, не имеют претензий к футболисту — источник
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У экс-нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова возник конфликт с московскими предпринимателями, в результате которого 35-летний футболист напал на двух мужчин. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По информации источника, Андрей Попелуха и Владимир Кузьминов отдыхали в «Кофемании» на Никитской, куда пришёл Смолов. Со слов Андрея, футболист подошёл к ним и сказал, что оплатит их счёт. Мужчины ответили отказом, после чего завязался конфликт.

Сначала Смолов ударил Кузьминова, а затем набросился и на Попелуху. Владимир зафиксировал побои в больнице тем же днём.

Подчёркивается, что на текущий момент мужчины не имеют претензий к бывшему нападающему сборной России. Попелуха сообщил источнику, что инцидент является исчерпанным, при этом Смолов не выплатил компенсацию и принёс извинения пострадавшему через адвоката.

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