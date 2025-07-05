Ван Дейк — о смерти Жоты: обещаю, что мы всегда будем рядом с твоей семьёй

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк принёс свои соболезнования семье Диогу Жоты после известий о гибели португальца в автокатастрофе.

«Ты столько значил для всех нас и всегда будешь значить! Твоя семья потеряла двух сыновей, мужа и отца, это так жестоко и несправедливо. Моё сердце разбивается, когда я думаю о твоей чудесной семье, о Рут и о детях. Я обещаю тебе, что мы всегда будем рядом с твоей семьёй.

Чемпион навсегда, двадцатый номер навсегда. Было честью находиться на поле рядом с тобой и быть твоим другом вне поля. Мы никогда тебя не забудем. Твоё наследие будет жить, мы позаботимся об этом», – сказал голландец в соцсетях.

Жота погиб вместе со своим братом Андре Силвой. Машина игрока вылетела за пределы трассы и загорелась, игроки не смогли выбраться из неё.