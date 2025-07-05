Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Дейк — о смерти Жоты: обещаю, что мы всегда будем рядом с твоей семьёй

Ван Дейк — о смерти Жоты: обещаю, что мы всегда будем рядом с твоей семьёй
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк принёс свои соболезнования семье Диогу Жоты после известий о гибели португальца в автокатастрофе.

«Ты столько значил для всех нас и всегда будешь значить! Твоя семья потеряла двух сыновей, мужа и отца, это так жестоко и несправедливо. Моё сердце разбивается, когда я думаю о твоей чудесной семье, о Рут и о детях. Я обещаю тебе, что мы всегда будем рядом с твоей семьёй.

Чемпион навсегда, двадцатый номер навсегда. Было честью находиться на поле рядом с тобой и быть твоим другом вне поля. Мы никогда тебя не забудем. Твоё наследие будет жить, мы позаботимся об этом», – сказал голландец в соцсетях.

Жота погиб вместе со своим братом Андре Силвой. Машина игрока вылетела за пределы трассы и загорелась, игроки не смогли выбраться из неё.

Материалы по теме
«Я просто хочу жить». Каким мы запомним Диогу Жоту
«Я просто хочу жить». Каким мы запомним Диогу Жоту
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android